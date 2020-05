Dezbaterea privind relocarea armamentului nuclear american în Polonia irită Rusia Mai multe oficialitati americane au in vedere Polonia ca viitoare gazda a arsenalului nuclear al SUA in Europa, dupa ce social-democratii germani au redeschis dezbaterea despre tara care ar trebui sa ramana sub umbrela protectoare a Washingtonului. Ultimele evolutii au nemultumit insa Rusia, puternicul vecin al Poloniei, comenteaza miercuri euractiv.com.



Germania trebuie 'sa excluda stationarea armelor nucleare ale SUA in viitor'', a sustinut la inceputul lunii mai liderul grupului social-democrat din Bundestag, Rolf Mutzenich, ceea ce a atras reactii dure din partea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

