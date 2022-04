Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se tem mai mult de cresterea preturilor la alimente, la combustibil, la energie, electrica si la gaze decat de razboiul din Ucraina, arata datele unui sondaj CURS. Conform sondajului, 69% dintre romani ar prefera un venit mic si sigur, in timp ce 23% prefera un venit mai mare, chiar daca este…

- Principalele lupte din centrul orasului Mariupol, port strategic ucrainean la Marea Azov, s-au incheiat, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al militiilor autoproclamatei republici populare Donetk, Eduard Basurin, citat de EFE, potrivit Agerpres. „Se poate spune ca in zona centrala a orasului, principalele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca se intentioneaza distribuirea de pastile cu iodura de potasiu populatiei, pentru ca aceasta sa le aiba la indemana daca va fi nevoie. El a subliniat, insa, ca „lucrul asta nu trebuie interpretat intr-un registru al panicii”, ci ca pe un gest de precautie. …

- Guvernul a anunțat vineri seara, intr-un comunicat de presa, ca a fost adoptata ordonanța de urgența pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul investitiilor publice. „Ordonata de Urgenta aprobata de Guvern modifica o serie de acte normative din domeniul achizitiilor publice…

- Ministerul de Interne a transmis, marti, ca, de la miezul noptii, inceteaza toate restrictiile impuse pe durata pandemiei, inclusiv portul mastii de protectie in spatii publice. De asemenea, actele care au expirat pe durata starii de alerta trebuie inlocuite in urmatoarele 90 de zile, institutiile urmand…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anunțat, joi, ca 171 de cabinete de vaccinare – care au extrem de puține doze administrate zilnic – isi vor incheia activitatea. In plus, alte centre vor fi transformate in unele de testare, iar altele vor functiona in sistem hibrid,…

- The European Union‘s border-free Schengen area should be managed by regular ministerial meetings, just like the eurozone, French President Emmanuel Macron said on Wednesday, adding that this could start as early as next month, according to Reuters. National security concerns, waves of migration and…

- Cetațenii romani care nu fac dovada ca locuiesc efectiv la adresa din buletin, prin verificarile facute de polițiști, raman fara acte de identitate, potrivit unui proiect de act normativ elaborat de Ministerul Afacerilor Interne. Totodata, se interzice inscrierea la aceeași adresa a mai mult de 10 persoane,…