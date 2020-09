Dezastrul climatic a accelerat Oamenii de știința de la Universitatea Michigan și de la Universitatea din Arizona (SUA) au ajuns la concluzia ca in viitorul apropiat incalzirea globala va crește și mai mult. Cercetatorii au modelat cu succes pentru prima oara incalzirea extrema in Eocenul timpuriu (cu aproximativ 56 de milioane de ani in urma), care ar putea sa se repete in viitor. {{389135}}Cu ajutorul modelului climatic CESM1 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

