DEZASTRU! Sunt școli din județul Iași în care un singur elev a luat peste 5 la Evaluare Situatia elevilor din scolile aflate in mediul rural ramane neschimbata de ani de zile, iar cu exceptia catorva elevi care reusesc totusi sa obtina rezultate bune la evaluarile nationale, cei mai multi nu reusesc nici macar sa obtina media 5 la Matematica si Limba romana, adica nu au nici cele mai elementare cunostinte dupa ce au urmat opt ani de scoala. Astfel, daca, in editiile trecute, „Ziarul de Iasi" prezenta la nivel de statistici situatia scolilor (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

