- Netflix a anuntat ca inflatia, razboiul din Ucraina si concurenta acerba au contribuit la o pierdere de abonati pentru prima data in mai bine de un deceniu si a prezis pierderi mai mari in viitor, scrie Reuters.

- Miliardarul Elon Musk s-a oferit sa cumpere Twitter pentru 41,39 miliarde de dolari, se arata intr-un document de reglementare depus joi, citat de agentia Reuters. Pretul oferit de Musk, de 54,20 dolari pe actiune, reprezinta un plus de 38- fata de pretul de inchidere al actiunilor Twitter de la 1 aprilie,…

- Dupa ce Facebook si Twitter au fost blocate in Rusia la inceputul lunii, pe fondul invaziei din Ucraina si a faptului ca Rusia le considera surse de propaganda, acum si Spotify urmeaza o directie similara, doar ca una decisa de firma suedeza. Reuters scrie ca Spotify a anuntat pe 25 martie ca isi va…

- Un film finantat de un serviciu de streaming ar putea castiga premiul pentru cea mai bun lungmetraj la premiile Oscar 2022, care vor fi transmise LIVE pe VOYO in 28 martie, de la ora 03.00, ora Romaniei, cu Irina-Margareta Nistor. Dupa ce "Manchester by the Sea" (Amazon Studios, 2016) a devenit primul…

- O aeronava militara americana cu patru persoane la bord s-a prabusit in nordul Norvegiei, au anuntat, vineri, autoritatile locale. Aeronava MV-22B Osprey participa la un exercitiu militar NATO numit Cold Response cand a fost raportata disparitia. Un elicopter de salvare si un avion militar norvegian…

- Clujenii au luat cu asalt benzinariile miercuri seara, dupa ce s-a anunțat ca la MOL prețul a ajuns la 11 lei un litru, in localitatea Beiuș.Șoferii s-au agitat fara sens, pentru ca tarifele nu au explodat, așa cum se aștepta toata lumea. Ba mai mult, ar putea sa și scada pentru ca prețul barilului…

- Rubla ruseasca, zlotul polonez si forintul unguresc au scazut luni la minime record, in conditiile in care preturile petrolului au crescut din cauza speculatiilor ca natiunile occidentale ar putea interzice titeiul rusesc, starnind temeri de inflatie la nivel mondial, transmite Reuters. Fii…

- Pretul petrolului Brent a depasit 100 de dolari pe baril, dolarul s-a apreciat, in timp ce rubla s-a prabusit cu 30%, la un minim record, iar actiunile asiatice au scazut, dupa sanctiunile occidentale dure impotriva Rusiei anuntate in weekend, intre care excluderea unor banci rusesti din sistemul…