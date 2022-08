DEZASTRU pe mare: feribotul cu 300 de oameni la bord a luat FOC!

Stiri pe aceeasi tema

- O ampla operațiune de salvare este in desfașurare in largul coastei Suediei, dupa ce un feribot cu 300 de persoane la bord a luat foc. Autoritațile maritime spun ca trei elicoptere și șapte nave au fost trimise la fața locului pentru a incepe evacuarea celor aflați la bordul navei, relateaza Euronews.„Are…

- Australia a declarat stare de dezastru natural dupa ce inundatii grave au afectat statul New South Wales, de pe coasta de est a tarii. In Sydney a a plouat in 4 zile cat in opt luni. Autoritatile au emis ordine de evacuare pentru circa 50.000 de locuitori.

- Autoritatile turce au demarat o investigatie privind originea cerealelor de la bordul navei de marfa Jibek Joly, care a ancorat pe 1 iulie in apropierea portului turc Karasu de la Marea Neagra, a transmis Bloomberg, citand oficiali turci.

- Organizatorii Neversea, alaturi de autoritatile locale, organizeaza astazi, 4 iulie 2022, o conferinta de presa la Primaria municipiului Constanta, pentru a afla toate informatiile importante despre festivalul de la malul marii.La conferinta de presa participa organizatorii festivalului si autoritatile…

- Talibanii aflați la putere in Afganistan au cerut sprijin internațional dupa cutremurul de miercuri, soldat cu moartea a peste 1.000 de oameni. Seismul, cel mai grav din ultimii 20 de ani, a lasat mii de oameni fara locuințe. Autoritațile se așteapta ca bilanțul sa creasca, deoarece mulți oameni sunt…

- Conflictul Digi vs CTP nu e unul oarecare. E un avertisment. Un patronat spune practic ca puțin ii pasa de jurnalism de succes, de audiența, de bani, chiar de propria afacere. Ei au altele mai importante de rezolvat: sa nu-i vorbeasca nimeni de rau. ”Ei” nu inseamna doar Digi, inseamna și președinție,…

- Ungaria a inregistrat primul caz de variola maimutei la un barbat de 38 de ani, a declarat medicul sef Cecilia Muller pentru agentia de presa de stat MTI, potrivit Reuters. Autoritatile sanitare ungare investigheaza daca barbatul a calatorit in strainatate recent. Autoritatile trebuie sa mai stabilieasca…