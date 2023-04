DEZASTRU pe A10, în România: TIR, în flăcări! Circulaţia blocată (VIDEO) A fost prapad, duminica dimineata, pe autostrada A10, sensul de mers Teiuș-Alba Iulia, dupa ce remorca unui TIR incarcat cu materiale textile a luat foc. Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit cu doua autospeciale cu apa și spuma pentru localizarea și stingerea unui incendiu. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers. Remorca, incarcata cu […] The post DEZASTRU pe A10, in Romania: TIR, in flacari! Circulatia blocata (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

