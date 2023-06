Pesta porcina africana lovește din nou pe cel mai mare producator de carne de porc din Romania, gigantul Smithfield. Este vorba de ferma de la Voiteni din județul Timiș, unde se afla circa 54.000 de porci. Anul trecut, in luna octombrie, a mai fost depistat un focar de pesta porcina africana și la ferma Smithfield din localitatea Parta de langa Timisoara, unde au fost sacrificate efective de circa 40.000 de porci. Intr-o perioada in care numarul focarelor era in scadere in Romania, gigantul Smithfield primește lovitura de grație: existența pestei porcine africane a fost confirmata in exploatația…