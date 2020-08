Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii care sperau sa se racoreasca la ștrandul Berceni in vara aceasta trebuie sa-și schimbe planurile. Ștrandul din Sectorul 4 ar putea fi inchis pentru șase luni din cauza neregulilor descoperite de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. Nereguli au fost gasite si la strandul…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a facut mai multe controale, in statiunea Mamaia, inainte de intrarea intr-un nou weekend aglomerat. Au fost controlati cinci operatori economici, iar pana in acest moment, ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate trei amenzi in…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța ca a retras de la vanzare peste 14 tone de alimente congelate care nu respectau normele impuse de lege, dupa ce inspectorii au facut mai multe controale la nivelul țarii, anunța MEDIAFAX.Au fost controlati 675 operatori economici,…

- Alimente stricate, mizerie și produse fara etchete, asta au gasit inspectorii de la Protecția Consumatorului, miercuri, in mai multe piețe și magzine din Buzau. Totodata, inspectorii a gasit jucarii aflate pe lista de alerta RAPEX ca fiind mentionate pentru a fi interzise la comercializare in tarile…

- Carne și legume stricate și produse care nu aveau actele de proveniența sunt doar cateva dintre neregulile gasite de comisarii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor in mai multe piețe din județul Hunedoara. Doua piețe au fost inchise... The post Dezastru in piețe, in plina epidemie…

- Carne și legume stricate și produse care nu aveau actele de proveniența sunt doar cateva dintre neregulile gasite de comisarii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor in mai multe piețe din județul Hunedoara. Doua piețe au fost inchise și au fost date amenzi in valoare de 44.000…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a facut verificari la cateva dintre piețele din județul Hunedoara, in municipiile Petroșani, Vulcan și Lupeni, ocazie cu care au fost aplicate 12 amenzi contraventionale in valoare de 44.000 lei si 9 avertismente. Printre neregulile depistate…

- Carne stricata, spații de depozitare insalubre și multa mizerie, asta au gasit, duminica, cei de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor la Hala Centrala Giurgiu. Operatorii economici au primit amenzi in valoare de 218.000 lei, se arata in comunicatul transmis de ANPC.In ultima saptamana,…