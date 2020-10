Stiri pe aceeasi tema

- Cozi de ambulanțe pline cu pacienți asimptomatici sunt realitați cu care medicii infecționiști din Timiș sunt deja obișnuiți. Medicul Voichita Lazureanu spune ca niciodata pana acum nu a vazut așa ceva, iar modificarea legislativa nu a facut altceva decat sa aglomereze saloanele.Bolnavii asimptomatici…

- Spitalele suport Covid din Iași sunt ocupate la capacitate maxima de cateva zile, informeaza bzi.ro. Din aceasta cauza, pacienții depistați pozitiv, cu sau fara simptome, sunt trimiși acasa. Vineri, la Iași s-au inregistrat peste 100 de noi cazuri de Covid, iar medicii nu au avut unde sa trateze bolnavii.…

- Județul Bacau se confrunta cu o criza de locuri in spitale, pentru pacienții care au contactat COVID-19. Numarul celor testați pozitiv s-a dublat și au aparut cazuri de bolnavi cu simptome care stau acasa și așteapta degeaba ambulanța. Totul, in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Valcea au adoptat o serie de noi masuri suplimentare pentru gestionarea pandemiei de coronavirus (SARS-CoV-2) in județ in condițiile creșterii numarului de cazuri de persoane confirmate pozitiv in ultimele saptamani.Potrivit hotararii adoptate,…

- La solicitarea prefectului Tiberiu Costea, membrii CJSU Valcea au adoptat o serie de noi masuri suplimentare pentru gestionarea pandemiei de coronavirus (SARS-CoV-2) in județ, in condițiile creșterii numarului de cazuri de persoane confirmate pozitiv in ultimele saptamani. Astfel, purtarea…

- La Bucuresti, sectiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii de COVID-19 sunt pline, iar pacientii sunt transportati la spitalele din tara. Vineri, un pacient intubat și ventilat mecanic, a fost transportat cu un elicopter la spitalul din Craiova.

- Spitalele din Galati nu mai au locuri pentru pacientii COVID Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a stabilit, astazi, în sedinta extraordinara ca Spitalul de Psihiatrie din municipiul Galati va fi amenajat în spatiu în care vor fi cazati, temporar, nu mai mult de…

- Șapte dintre pacienții Spitalului de Psihiatrie Gataia confirmați cu coronavirus și transferați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara s-au reintors la Gataia. Aici vor fi tratați in baza unui protocol incheiat cu medicii de la Babeș. „Astazi așteptam avizul de la DSP. O sa fie…