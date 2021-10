Peste 500 de familii si mai toti agentii economici din Bucecea isi arunca dejectiile si resturile menajere direct in raul Siret. Orasul nu are deloc statie de epurare, iar comunitatea locala nici nu are in plan sa isi faca. Totul se intampla in 2021 in mijlocul unei arii de mediu protejate. Practic oricine face baie in Siret sau foloseste apa in aval de Bucecea o face pe riscul sau, apa fiind infestata cu fecale si reziduuri menajere. Acest lucru se intampla din 1997 de cand a fost inchisa fabrica de zahar din Bucecea. Sistemul de canalizare a localitatii era bransat la statia de epurare a fabricii.…