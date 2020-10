Cabinetul de miniștri al Ucrainei va extinde carantina adaptiva in țara din cauza situației epidemiologice dificile pana la sfarșitul anului 2020, a declarat premierul Denis Șmigali, transmite Interfax. "Guvernul de astazi va prelungi carantina adaptativa pana la sfarșitul acestui an", a declarat Șmigali marți la o ședința extraordinara a Cabinetului. Potrivit acestuia, numarul de persoane permise in timpul evenimentelor va fi modificat. Totodata, s-a decis permiterea evenimentelor sportive, dar fara spectatori. „Calculele noastre arata ca dupa concerte ... numarul pacienților din regiuni a crescut…