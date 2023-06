Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia puternica de sambata seara, care s-a abatut asupra Capitalei și județului Ilfov, a provocat inundații pe strazi, in unele zone fiind necesara intervenția echipelor de la Apa Nova. In București s-au inregistrat și copaci cazuți in urma furtunii.

- VIDEO| Dezastru in intersecția de la Mercur din Alba Iulia, dupa ploaia torențiala: Apa a acoperit sapaturile de la drum, iar șoferii ajung cu mașinile in șanț VIDEO| Dezastru in intersecția de la Mercur din Alba Iulia, dupa ploaia torențiala: Apa a acoperit sapaturile de la drum, iar șoferii ajung…

- Furtunile puternice fac prapad in Romania. Un nou ciclon mediteranean loveste zone intinse din tara noastra si aduce fenomene meteo extreme. Mai intai a lovit partea de vest a tarii, unde ruperile de nori au provocat inundatii. Jumatate de tara se afla sub Cod galben de vreme rea, iar meteorologii avertizeaza…

- Așa au aratat strazile din Cluj dupa ce canalizarile nu au mai facut fața debitului uriaș de apa.Ploile abundente au adus cantitați uriașe de apa. In unele zone din Cluj debitul a atins aproape 60 de litri pe metru patrat. Canalizarile s-au umplut in cateva minute și mai multe parcari subterane au fost…

- Opt mașini au ramas blocate in ”lacul” format la ieșire din parcarea de la VIVO Cluj, in urma furtunii de miercuri, 24 mai. Vezi AICI VIDEO.Pompierii au intervenit la acest caz, alaturi de jandarmii care reveneau spre Cluj-Napoca de la barajul Florești, unde o femeie de 44 de ani a fost gasita inecata.Mașinile…

- Pompierii au verificat situația din parcarea de la VIVO Cluj, inundata miercuri in urma celei mai mari ruperi de nori din acest an.Din fericire nicio mașina nu a ramas in pana de motor, iar pompierii așteapta retragerea apelor. ”Marea” de la Vivo Cluj! Parcarea a fost inundata in urma ruperii de…

- Un vortex polar si un ciclon mediteranean s-au ciocnit deasupra Romaniei, iar efectul l-am simtit cu totii, din plin. E mai frig cu 10 grade decat a fost de Craciun. Noaptea trecuta a nins necontenit, iar zapada si viscolul au blocat mai multe drumuri. Meteorologii spun ca vremea ramane extrema pana…

- FOTO| Dezastru la Ocna Mureș dupa ploaia torențiala: Grindina a acoperit strazile orașului duminica dupa-masa Ploaia torentiala si grindina de duminica au lovit și orașul Ocna Mureș. Timp de 30 de minute a cazut gheata din cer aproape fara intrerupere, iar pe strazi, in gradini si in curtile oamenilor…