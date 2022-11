Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 4 infrangeri la rand in Liga 1, Sepsi a umilit-o pe FC Argeș chiar in Trivale, scor 5-0, in etapa 17 din SuperLiga. Argeșenii au avut un joc slab pe tot parcursul meciului. Sepsi a dominat categoric prima parte și a punctat de doua ori din penalty, de fiecare data prin Cosmin Matei. Latovlevici…

- Sportiva Denisa Dragomir, legitimata la CSM Pitești, a obținut medalia de aur la cea mai dificila cursa din cadrul competiției din Thailanda, cea de 38 de kilometri. Dintre cei 100 de participanți, Denisa a dominat cursa de la inceput pana la final, obținand astfel primul titlu mondial la aceasta categorie.…

- FCU Craiova a pierdut cu 2-1 intalnirea de vineri seara, de pe teren propriu, susținuta in fața liderului Farul Constanța. Antrenorul principal al echipei patronate de familia Mititelu, Paul Raducan, considera nedrept rezultatul final. Acesta crede ca echipa sa a facut un joc bun, și-a creat multe ocazii…

- Lupta la titlu in Superliga pare sa fie una ce se va da in trei in acest sezon (Farul, Rapid, CFR Cluj), insa doar campioana en-titre face parte din formațiile care s-au luptat pentru campionat in ultimii ani.

- Antrenorul formatiei FC Arges, Andrei Prepelita, a prefatat partida cu Universitatea Craiova , programata vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Nicolae Dobrin“, din cadrul etapei a 13-a din Superliga. Acesta l-a „periat“ pe omologul sau din Banie, Mirel Radoi, si spera ca punctele puse in acest joc…

- Liga profesionista de Fotbal a anunțat joi programul etapei a 13-a a Superligii. Lidera clasamentului, Farul Constanța, joaca in deplasare la Sepsi OSK, CFR merge la UTA Arad, in timp ce Rapid primește vizita lui FC Botoșani.

- Echipa CS Mioveni a castigat in deplasare, vineri, in fata formatiei Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 1-0, in primul meci al etapei cu numarul 9 din Superliga. A fost prima victorie a argesenilor si a treia infrangere consecutiva pentru Sepsi, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rapid a caștigat cu U Cluj in etapa #8 din SuperLiga, scor 1-0, și a urcat din nou pe primul loc. Basarab Panduru, fostul internațional, considera ca echipa lui Mutu se poate bate la titlu. Rapid a bifat a treia victorie consecutiva in campionat, dupa 2-1 cu Sepsi și 1-0 cu UTA, și a ajuns la 18 puncte,…