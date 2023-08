Dezastru ecologic! Peste 100 de mii de pinguini au murit

Stiri pe aceeasi tema

- In Antarctica a fost observata o disparitie catastrofala a puilor de pinguin imperial, estimandu-se ca pana la 10.000 de pui au murit, dupa ce gheata de sub ei s-a topit si s-a rupt inainte ca acestia sa aiba dezvoltate penele impermeabile necesare pentru a inota in ocean. Cel mai probabil, micile pasari…

- In Antarctica lipsește o cantitate de gheața marina de marimea Argentinei, iar oamenii de știința se straduiesc sa afle de ce.In timp ce emisfera nordica se sufoca sub un val de caldura record in timpul verii, mult mai la sud, in toiul iernii, un alt record climatic este doborat. Gheața marina din…

- Luna trecuta a fost cea mai calduroasa luna iunie inregistrata vreodata pe planeta. Diferențele de temperatura in comparație cu lunile din alți ani sunt foarte mari și arata efectele incalzirii globale, susțin specialiștii citați de CNN.Luna trecuta, temperatura Pamantului a depașit toate recordurile,…

- Despre o erupție a super-vulcanului Campi Flegrei s-a tot vorbit in ultimele decenii, pe masura ce acesta a dat tot mai multe semne de activitate. In fapt, semnele au aparut inca din anii `50 ai secolului trecut, insa lucrurile par sa se accelereze in ultimul timp, dupa cum ne anunta un grup de vulcanologi…

- Arctica ar putea sa ramana fara gheata in zonele sale marine inca din anii 2030, mult mai devreme decat se estimase pana in prezent, iar acest lucru ar putea sa se intample chiar si in scenariul unor emisii reduse de gaze cu efect de sera, au anuntat mai multi oameni de stiinta prin intermediul unui…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, a lansat noua Misiune de Parteneriat a UE in Republica Moldova. Intr-un discurs ținut in debutul ceremoniei, acesta a vorbit despre importanța misiunii, conform deschide.md.”R. Moldova este una…

- Un document semnat de Alin Chitu, secretar de stat in Ministerul Finanțelor, arata modul cum instituția condusa de Adrian Caciu urmarește creșterea veniturilor la bugetul statului. Documentul Finanțelor vorbește de o serie de masuri care vor avea un impact pozitiv de 0,5% asupra PIB, fața de media perioadei…