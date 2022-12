Dezastru ecologic în Marea Caspică: Mii de foci au fost găsite moarte Aproximativ 2.500 de foci au fost gasite moarte pe coasta Marii Caspice din sudul Rusiei, spun oficialii. Au fost raportate, inițial, aproximativ 700 de foci moarte, dar investigațiile ulterioare au dezvaluit un numar mult mai mare, care ar putea sa creasca, noteaza BBC, potrivit RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

