- Adrian-Ioan Veștea, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a verificat, astazi, stadiul lucrarilor unor proiecte pe care le finanțeaza ministerul in municipiul Constanța. Primul obiectiv vizitat Amplasamentul pe care se construiește Sala polivalenta din municipiu, obiectiv finanțat…

- Doar 54 de candidați care au susținut examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie, au obținut media 10, in condițiile in care, anul trecut, numarul mediilor maxime a fost 222, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației.54 de candidați au obținut media 10 la Bacalaureat 2023, potrivit…

- La proba scrisa E.c) a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2023 au fost prezenți 1700 de candidați din totalul de 1751 de elevi inscriși, dupa cum urmeaza: 1086 de candidați din totalul de 1119 de elevi inscriși la Matematica, respectiv 614 candidați din totalul de 632 de elevi…

- Astazi, 26 iunie 2023, s-a desfașurat proba scrisa la Limba și literatura romana in cadrul Examenului Național de Bacalaureat pentru absolventii claselor a XII-a și... The post Cați elevi aradeni au lipsit de la Bacalaureat, in prima zi appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Spitalele din Piatra-Neamț și Roman risca sa piarda banii aferenți serviciilor de Radiologie și Laborator. Situația este cauzata de lipsa unor documente, esențiale pentru incheierea contractului cu Casa de Asigurari de Sanatate Neamț, de la 1 iulie. Vineri, 23 iunie, este ultima zi in care spitalele…

- Memorialul Ipotești ‒ Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, instituție in subordinea Consiliului Județean Botoșani, organizeaza, in perioada 2-3 iunie 2023, ediția a X-a a Seminarului Eminescu.

- Achiziția celor 600 de BMW-uri de Ministerul Afacerilor Interne, condus de liberalul Lucian Bode, s-a facut cu „o serie de abateri de la legislația achizițiilor publice”, susține Direcția din Transporturi responsabila cu rambursarea plaților din fonduri UE, care a propus o corecție de 10% a contractului,…

- Ucraina risca sa-si piarda cota de locuri pentru concursul de haltere al Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris, dupa cea fost inregistrat un al treilea caz de dopaj in randul halterofililor sai, informeaza Reuters. Ucraina risca sa-si piarda locurile la JO 2024 dupa un nou caz de dopaj Potrivit site-ului…