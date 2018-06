Stiri pe aceeasi tema

- Un dezacord a izbucnit luni in cadrul coalitiei conduse de cancelarul german, Angela Merkel, cu privire la politica migratorie, obligandu-l pe ministrul federal de interne sa amane anuntul unei reforme a dreptului de azil, a anuntat acest minister, citat de AFP, potrivit Agerpres."Prezentarea…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a aparat joi autoritatea federala pentru migratie si refugiati (BAMF), devenita tinta criticilor dupa ce o singura filiala a BAMF ar fi acordat azil pentru 2.000 de migranti fara a respecta procedurile, potrivit dpa, informeaza Agerpres.''Oamenii…

- Declaratiile presedintelui vin in contextul comentariilor facute saptamana trecuta de ministrul de interne, Horst Seehofer. El spunea intr-un interviu ca Islamul „nu isi are locul in Germania” si ca vor fi inasprite politicile de imigratie ale Germaniei. Presedintele german a facut apel marti catre…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a acuzat Uniunea Europeana ca a adoptat o atitudine "de superioritate" in discutiile cu tarile membre din estul Europei in problema repartizarii migrantilor, relateaza Reuters. Seehofer, membru al CSU, aliatul bavarez al cancelarului Angela Merkel, a facut…

- Cei circa patru milioane de musulmani 'apartin de asemenea Germania, exact la fel cum si religia lor apartine Germaniei', a declarat Merkel, ce are frecvente contradictii cu fostul premier bavarez cu privire la imigratia din tarile musulmane. 'Trebuie sa facem tot ce putem pentru a face coexistenta…

- Ministrul de interne german, conservatorul Horst Seehofer, afirma ca "islamul nu apartine Germaniei", relansand dezbaterea privind locul islamului in societatea germana, intr-un interviu aparut vineri, citat de AFP. "Nu. Islamul nu apartine Germaniei. Germania este marcata de crestinism.…