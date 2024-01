Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care castiga teren in sondajele de opinie, are in vedere organizarea unui referendum privind iesirea Germaniei din Uniunea Europeana.

- Partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) va face presiuni pentru organizarea unui referendum privind apartenența Germaniei la Uniunea Europeana, daca va ajunge vreodata la putere in țara, a anunțat co-președinta formațiunii, Alice Weidel, potrivit Politico.Partidul dorește reformarea…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care castiga teren in sondajele de opinie, are in vedere organizarea unui referendum privind iesirea Germaniei din Uniunea Europeana daca va ajunge la putere, a declarat co-liderul sau Alice Weidel intr-un interviu publicat luni, relateaza…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care cistiga teren in sondajele de opinie, are in vedere organizarea unui referendum privind iesirea Germaniei din Uniunea Europeana daca va ajunge la putere, a declarat co-liderul sau Alice Weidel intr-un interviu publicat luni, relateaza…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care castiga teren in sondajele de opinie, are in vedere organizarea unui referendum privind iesirea Germaniei din Uniunea Europeana daca va ajunge la putere, a declarat co-liderul sau Alice Weidel intr-un interviu publicat luni, relateaza…

- Membrii Partidului Liberal Democrat (FDP) german au decis luni, 1 ianuarie, prin intermediul unui vot la limita, sa ramana in guvernul de coalitie cu social-democratii (SPD) si Verzii - așa-numita alianța "semafor" -, in pofida tensiunilor crescande si a rezultatelor electorale slabe, scrie Agerpres…

- Tim Lochner, candidatul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a cistigat, duminica, 17 decembrie, al doilea tur de scrutin in Pirna, un oras din landul Saxonia din estul Germaniei. Este pentru prima oara cind un reprezentat al extremei drepte obține postul de primar in Germania. In virsta de…

- Tim Lochner, candidatul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a castigat, duminica, 15 decembrie, al doilea tur de scrutin in Pirna, un oras din landul Saxonia din estul Germaniei. Este pentru prima oara cand un reprezentat al extremei dreapte obține postul de primar in Germania, relateaza DPA,…