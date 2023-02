Detoxifierea de primăvară în trei zile Cura de detoxifiere este necesara dupa o astfel de perioada pentru ca ajuta la eliminarea toxinelor de la nivelul colonului, regleaza tensiunea arteriala si previne aparitia unor afectiuni grave precum diabetul sau bolile cardiovasculare la care te expui printr-o alimentatie bogata in grasimi, saruri si un stil de viata sedentar. Secretul unei cure de detoxifiere eficienta consta in consumul de fructe si legume proaspete si multe lichide, pentru absorbtia tuturor vitaminelor si mineralelor din alimentatie. O cura de trei zile poate fi urmata daca consumi la micul dejun cereale cu lapte, un iaurt… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca este gata preparata sau o faci chiar tu acasa, cafea este una dintre cele mai consumate bauturi din intreaga lume. Exista o mulțime de rețete pentru prepararea acestei bauturi, de la arome pana la ingredientele care stau la baza ei. Totuși, daca vrei sa o prepari chiar la tine in bucatarie, pentru…

- Ingrediente 7 trunchiuri de pește oceanic curatat de solzi (hering sau macrou) 1 cutie de rosii maruntite in sos tomat 3 cepe albe 1 ceapa rosie 1 ardei gras 1 ardei iute maruntit 1 lg ulei pentru calit 4-5 catei de usturoi sare piper cimbru busuioc boia dulce busuioc Mod de preparare Pestele se fierbe…

- Asadar, in cadrul dietei pe culori, rosul, verdele si portocaliul sunt culori de baza, motiv pentru care este indicat sa cauti legume de sezon, ce au un aport bogat de vitamine si minerale. Poti, de asemenea, sa adaugi si un pic de alb, adica carne de pui sau peste, intrucat este o sursa de proteine.Dieta…

- Simona Țaranu a venit cu detalii despre stilul ei de viața pentru doamnele care o urmaresc. Multe dintre acestea o intreaba des pe rețelele de socializare care sunt trucurile care o ajuta sa se mențina in forma. Vedeta Digi a marturisit care este alimentul la care a renunțat deja de o buna perioada…

- Ați pregatit ținutele, unghiile sunt roșii, coafura impecabila. Mai vine intrebarea Ce se mananca in noaptea de Revelion? Iata cateva idei de meniu pentru masa de Anul Nou, care sigur vor fi pe placul tuturor invitaților. Masa de Revelion este compusa, de regula, din mancaruri tradiționale romanești,…

- Gospodinele se pregatesc acum de mesele pentru Revelion. Multe dintre ele vor sa imbunatațeasca acum rețetele de la Craciun și sa prepare oaspeților bucate chiar mai delicioase. Desigur ca de la primul fel nu lipsește salata de boeuf care este iubita de toata lumea și mult așteptata in special la Sarbatorile…

- In ultimii ani, Șuba a devenit populara și la noi in țara: se pregatește in multe case, chiar in locul salatei de boeuf (unele ingrediente sunt aceleași in ambele mancaruri), dar a intrat și in oferta de Sarbatori a unor restaurante și firme de catering.Șuba se prepara cu hering in loc de carne, legume…

- A fi cool sau la moda nu inseamna intotdeauna ca trebuie sa-ți dai toți banii pe cele mai scumpe piese sau pe ceea ce vezi de multe ori in reclame. Poți alege lucruri care ți se potrivesc și care iți scot trasaturile sau o anumita parte a corpului in evidența. Normal, asta nu inseamna ca shoppingul…