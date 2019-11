Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care a fost prins, in timp ce conducea prin Chișinau, in stare de ebrietate avansata, ar activa in calitate de polițist. Pe acest caz oamenii legii au initiat o ancheta de serviciu.

- Au spart mai multe case din comuna Stauceni. Doi indivizi sunt cautati de catre oamenii legii, fiind suspectati de un sir de furturi din locuinte.Potrivit politiei, barbatii au sustras bunuri si bani, in valoare de 30.000 lei.

- Ieri, politistii au intervenit la peste 2.600 de evenimente, au constatat peste 868 de infractiuni si au aplicat peste 9.600 de contraventii, in cadrul actiunilor desfasurate pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Pentru siguranta cetatenilor, politistii…

- Ieri, in jurul orei 12.10, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gherla au depistat un barbat de 44 de ani, din municipiul Gherla, in timp ce conducea un autoturism pe strada Horea, din municipiul Gherla, deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. Rezultatul testarii cu aparatul etilotest…

- Un nou scandal e pe cale sa izbucneasca in MAI. Vizați sunt, la fel ca și in cazul Caracal, polițiștii care au intervenit pentru cautarea Adrianei Feraru, micuța de 11 ani din Dambovița, care a fost rapita și strangulata cu propriile haine de un pedofil din Olanda.Oamenii legii vor da explicații…

- FOTO – Arhiva In perioada 13 – 16 septembrie, politistii Biroului de Ordine Publica Gherla au actionat creșterea eficienței siguranței publice, prevenirea și combaterea faptelor care afecteaza siguranța persoanelor, precum si verificarea legalitatii activitatilor comerciale. De asemenea, s-a actionat…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Gorj, duminica politistii din Motru au intervenit in comuna Borascu pentru aplanarea unui conflict izbucnit intre o femeie și cumnatul sau, care a intrat in curtea acesteia. Oamenii legii au fost sesizați de o femeie din comuna Borascu ca un barbat de 40 ani, cumnatul…

- Polițiștii locali i-au remarcat imediat pe tinerii care se distrau pe o banca din Botanic. Nici nu era greu, pentru ca cei cinci erau agitați, faceau galagie și beau alcool pe domeniul public, spun oamenii legii. „La observarea patrulei, unul din cei cinci tineri aflați in parc a incercat…