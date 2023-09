Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o hotarare de Guvern au fost schimbate regulile dupa care deținuții iși ispașesc pedepsele cu inchisoarea in sensul ca, intre altele, aceștia pot face cumparaturi online, iar durata maxima zilnica a convorbirilor telefonice efectuate a crescut la 90 de minute.

- Ministerul Muncii a anuntat miercuri ca a fost pus in dezbatere publica proiectul de hotarare de guvern privind creșterea salariului minim brut garantat in plata.... The post Guvernul a propus marirea salariului minim pe economie la 3.300 de lei appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Reprezentanții Guvernului au anunțat ca salariul minim crește de la 1 octombrie 2023. Guvernul a anuntat pe 20 septembrie, cresterea de la 1 octombrie a salariului minim brut pe economie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei, adica o marire de 10%. Astfel, salariul net minim pe economie va ajunge la…

- Sindicalistii din Ministerul de Interne anunta pentru marti un protest la sediul institutiei din Bucuresti. Politistii cer aplicarea in integralitate a Legii-cadru a salarizarii 153/2017, dar si modernizarea Statutului politistului. Protestul va avea loc, marti, de la ora 11.00. Sindicalistii vor picheta…

- Ce elevi pot primi burse sociale , medicale sau de orfani in anul școlar 2023-2024 și cați bani se dau. Schimbare importanta. Ministerul Educației a anunțat care este metodologia cadru de acordare a burselor școlare. Care sunt elevii care pot beneficia de bursa sociala, medicala sau de orfan in anul…

- Pensionarii din Romania s-au aflat in atenția Guvernului pe final de luna august, printr-un de act normativ adoptat de Guvern in 31 august fiind luate o serie de decizii care privește aceasta categorie de romani. Prin Ordonanța de Urgența adoptata de Guvern au fost reglementate mai multe lucruri și…

- Nepotul celebrului interpret de muzica de petrecere, Florin Salam, a devenit cunoscut inca din 2019, cand a terminat liceul și a luat Bacul cu media 9 și 13. Tanarul a reușit sa cucereasca ingternetul.Nu a vrut sa ramana cunoscut doar pentru vocea lui și s-a gandit sa iși construiasca și o cariera de…

- Deținuți de la Penitenciarul Aiud, in pelerinaj la Manastirea Rameț. Au vizitat biserica monument istoric aflata in incinta 14 deținuți de la Penitenciarul Aiud au participat la un pelerinaj organizat la Manastirea Rameț, organizat de sectorul „reintegrare sociala”. Itinerariul a fost realizat de 14…