Caravana cinematografica ROD a ajuns in seara zilei de 1 august la punctul de cazare externa a deținuților, operat de Penitenciarul Timișoara la Sacalaz. in cadrul proiectului ROD Vulnerabil. 85 de deținuți au avut parte de o seara de cinema in aer liber. Sunt persoane private de libertate custodiate in regim deschis, care muncesc pentru ...