Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan anunta sambata inceperea lucrarilor de consolidare la imobilul monument istoric din str. Boteanu 3A-3B, imobil care se afla in clasa de risc seismic RS1, a fost construit in anul 1936 si are o suprafata desfasurata de 4997 mp (corp A), respectiv 5596 mp (corp 3B).…

- Proiectul vizeaza un ajutor financiar de 1 milion lei pe an, vreme de 15 ani, pentru restaurarea și conservarea Bisericii „Sfanta Treime” din Golești, monument istoric aflat intr-un grad accentuat de degradare. „Biserica “Sfanta Treime” din Golești! Un monument istoric de referința. Un lacaș de cult…

- Presedinta Ungariei, Novak Katalin, a vizitat biserica franciscana de la Sumuleu Ciuc. Presedinta Ungariei, Novak Katalin, a vizitat, sambata dupa-amiaza, biserica franciscana de la Sumuleu Ciuc, dupa ce a participat la marea procesiune de Rusaliile Catolice, informeaza Agerpres. CITESTE SI Papa…

- Doi deținuți au facut țandari geamurile unei celule din Penitenciarul Aiud. Ce motiv de suparare au invocat Doi deținuți ai Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud nu au mai fost judecați pentru distrugere, dupa ce au spart geamurile celulei in care erau inchiși. Motivul pentru care nu au ajuns in…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților verifica modul in care un enoriaș a obținut doua locuri de veci langa o biserica veche de lemn monument istoric. Asta in urma reclamației facuta de un enoriaș. ”In cimitirul ortodox (cel din sus) din …, județul Suceava, fiind un cimitir comun al mai multor parohii…

- Un superb monument istoric din Cluj a fost salvat! Este vorba despre frumoasa Biserica Reformata Calvina din satul Tritenii de Sus, comuna Tritenii de Jos, care a fost readusa la viața dupa un proces intens de restaurare și recondiționare.„Recunoști locația? O restaurare frumoasa care readuce la viața…

- FOTO| 11 deținuti de la Penitenciarul Aiud, pelerinaj la Manastirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Rameț: Au vizitat biserica și au participat la taina Sfantului Maslu 11 deținuti de la Penitenciarul Aiud, pelerinaj la Manastirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Rameț: Au vizitat biserica și…

- Valcea este județul recunoscut cu cele mai multe manastiri-monument istoric din Romania. In urma cu jumatate de secol, Televiziunea Romana realiza la Ramnicu Valcea o serie de documentare.