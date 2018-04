Ducesa de Cambridge a nascut un baiat, luni dupa-amiaza. Informația a fost deja confirmata de Palatul Kensington, anunța presa britanica.

Bebelușul cantarește 3,8 kilograme, fiind cel mai greu dintre copiii nascuți de Kate, dar și cel mai greu dintre copiii de vița regala nascuți in ultima suta de ani.

Micuțul a venit pe lume la ora locala 11.00, anunța The Sun.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness…