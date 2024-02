Detalii șocante în cazul fetiței violate de antrenorul de înot de la Dinamo! Mama copilei era de față Apar detalii șocante in cazul fetiței de doar 7 ani violata de antrenorul sau de inot. Totul s-a petrecut la clubul Dinamo, din Capitala, și de fața se pare ca s-ar fi aflat mai mulți adulți, printre care chiar și mama victimei. Clubul sportiv Dinamo a fost lovit joi de un scandal șocant, dupa ce o mamica a sunat la Poliție, unde a reclamat faptul ca fetița sa in varsta de doar 7 ani a fost violata de antrenorul de inot al micuței. Oamenii legii au preluat imediat cazul, iar antrenorul in varsta de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Anchetatorii au luat imaginile video surprinse de camerele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apar detalii șocante in cazul fetiței de 7 ani violata de antrenorul de inot. Individul ar fi comis fapta in bazin, de fața cu toți parinții, inclusiv mama fetiței. Acum este ancheta la Clubul Dinamo. Barbatul a fost arestat preventiv și dat afara, iar clubul verifica toți profesorii angajați. Trebuie…

- Un antrenor de inot al CS Dinamo, in varsta de 20 de ani, a fost reținut de Poliția Capitalei. Este acuzat ca ar fi violat o fetița in varsta de 7 ani. Pe 13 februarie 2024, Secția 6 de Poliție a fost sesizata de mama unei fetițe de 7 ani. Femeia a transmis ca fiica ei ar fi fost violata de instructorul…

- Cazul tulburator al fetiței din Galați, ucisa in bataie de propria mama, scoate la suprafața mai multe orori care aveau loc in aceasta familie. Alexandra, in varsta de doar 9 ani, a murit dupa ce a fost batuta sistematic de cea care i-a dat viața. Nici surorile ei mai mici nu au fost scutite de abuzul…

- Au aparut noi detalii cutremuratoare in cazul anchetei fetiței in varsta de 9 ani care a fost ucisa in bataie de propria mama. Se pare ca și cele doua surori mai mici ale fetei care a murit in urma batailor primite de la cea care i-a dat viața au si ele urme de violenta pe corp. Astfel, Directia Generala…

- Un barbat, cetatean strain, este suspectat de furtul unui seif metalic cu aproape 20.000 de lei dintr-un restaurant din sectorul 6 al Capitalei. Barbatul a fost prins la Aeroportul ”Henri Coanda”, de unde urma sa plece spre Sri Lanka. Individul, in varsta de 36 ani, fusese angajat al restaurantului…

- Luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au intervenit in cazul femeii sechestrate de un fost polițist. Salvatorii au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbatul care ținea o femeie captiva de ore bune, in locuința acesteia, din Capitala. „Acum scurt timp, luptatorii Serviciului pentru…

- Detalii tulburatoare in cazul morții tinerei de 23 de ani din Bucuresti, ucisa in magazin de tatal șefei sale, care s-a predat ulterior la Poliție. Beatrice a fost macelarita cu un cutit si o drujba de individul de 72 de ani. Era insarcinata. Mama si matusa victimei spun ca criminalul era indragostit…

- Detalii tulburatoare in cazul morții tinerei de 23 de ani din Bucuresti, ucisa in magazin de tatal șefei sale, care s-a predat ulterior la Poliție. Beatrice a fost macelarita cu un cutit si o drujba de individul de 72 de ani. Era insarcinata. Mama si matusa victimei spun ca criminalul era indragostit…