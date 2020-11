Stiri pe aceeasi tema

- Noi amanunte halucinante din dosarul in care apare Alex Bodi! In documentul oficial, pe care Spynews.ro vi l-a prezentat in exclusivitate, se arata modul in care controversatul afacerist și-ar fi abuzat fosta soție!

- Ample percheziții au avut loc miercuri la proxeneți din opt județe. Rețeaua de proxenetism era condusa de locotenentul unui interlop, din inchisoare, conform DIICOT. Fetele erau puse sa se prostitueze in cluburi de noapte, unele fiind violate, iar altele vandute.

- SpyNews.ro scoate la iveala, in exclusivitate, detalii șocante despre divorțul momentului, cel dintre Pepe și Raluca Pastrama. Se pare, conform unor surse din anturajul cuplului, ca la mijloc ar fi vorba despre un episod halucinant din trecutul casniciei celor doi.

- Dupa ce in urma cu doua zile Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate faptul ca vila lui Dan Nicorescu a fost sparta de hoți, talharii reușind sa fuga cu sume mari de bani, dar și cu bijuterii de mii de euro, noi informații ies la iveala! Autoritațile au facut niște descoperiri șocante dupa ce s-au…

- Imagini șocante au fost facute publice in aceasta dimineața cu Bianca Dragușanu și Alex Bodi, surprinse de paparazzii Spynews.ro in urma cu puțin timp. Vedeta parea a fi bruscata de afacerist, insa iata ca acum cei doi vin și cu prima reacție in acest sens!

- Detalii socante ies la iveala in urma cercetarilor efectuate in cazul crimei ce a avut loc duminica la Blaj. Doi adolescenti de etnie rroma au batut cu bestialitate un barbat ramas necunoscut, astfel incat acesta a murit in ambulanta care il transporta la spital.

- Detalii socante ies la iveala in urma cercetarilor efectuate in cazul crimei ce a avut loc duminica la Blaj. Doi adolescenti in varsta de 16, respectiv 18 ani, de etnie rroma, au batut cu bestialitate un barbat ramas necunoscut, astfel incat acesta a murit in ambulanta care il transporta la spital.