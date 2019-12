Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta DIICOT in dosarul de trafic de cocaina al gruparii condusa de Lucian Boncu continua, procurorii hotarand sa-l puna sub acuzare și pe un polițist, care era practic ”lipit” de liderul interlop. Agentul Ilin Dragan, de la secția 2 Poliție, a fost surprins de camera instalata de DIICOT in apartamentul…

- Lumea interlopa a dat in clocot, dupa ce un celebru batauș de strada, prospat eliberat din penitenciar, a reușit sa se instaleze in fruntea celei mai violente grupari infracționale din București.

- Arestare-surpriza, la Tribunal! Judecatorii ieseni au dispus arestarea prentru 30 de zile a lui Alex Corduneanu, fiul liderului clanului Corduneanu, Costel. Potrivit unor surse juridice, tanarul este acuzat de trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri in vederea consumului. Dosarul in…

- Ancheta DIICOT in dosarul interlopului Lucian Boncu, arestat preventiv pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de cocaina, scoate la iveala detalii socante despre modul in care actionau persoanele din ancheta. DIICOT a monitorizat atent activitatea gruparii lui Boncu, care avea…

- Panica in lumea interlopa din Timișoara dupa lovitura devastatoare reușita in cadrul operațiunii DIICOT care a vizat gruparea condusa de Lucian Boncu, prietenul de chefuri a lui Ioan Nasleu, omul de incredere al primarului Robu. Va reamintim ca anchetatorii au adunat probe zdrobitoare dupa ce au instalat…

- Un moldovean, suspectat ca ar fi omorat o minora de 14 ani, a fost retinut in regiunea Donețk din Ucraina. Potrivit unn.com.ua, copila a disparut pe 15 septembrie, iar parintii ei au depus o plangere la politie.