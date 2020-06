Stiri pe aceeasi tema

- "Propunerea noastra pentru data alegerilor este 27 septembrie. Dupa promulgarea legii de prelungirea mandatelor adoptata de Parlament, in sedinta de Guvern de saptamana viitoare vom adopta proiectul de lege prin care vom stabili data alegerilor. Vom propune data alegerilor 27 septembrie si…

- PodcasturiIon Chicu spune ce se intampla dupa ce Parlamentul abroga legea cetațeniei prin investiții Ion Chicu a vorbit in studioul Sputnik Moldova despre scenariul care ar urma sa se intample dupa ce Parlamentul a abrogat Legea privind acordarea cetațeniei prin investiții. Potrivit lui, calculele…

- Ludovic Orban revine, in exclusivitate pentru MEDIAFAX, cu clarificari in privinta controversatei fotografii de la Guvern. Premierul a precizat ca poza a fost facuta cu ocazia zilei sale de naste si ca daca este nevoie, va plati amenda pentru ca a fumat intr-un spatiu inchis.„Este o poza de…

- Dupa scandalul dintre PSD și Klaus Iohannis privind Autonomia Ținutului Secuiesc, un al proiect de lege depus de UMDR in Parlament ar putea sa incinga clasa politica.Ultimul scandal pe scena politica care a vizat minoritatea maghiara s-a finalizat prin amenda de la CNCD pentru șeful statului…

- PSD va cere in Parlament constituirea unei comisii de ancheta pe tema plecarii la munca in strainatate a mii de romani și mai ales a condițiilor in care s-au derulat aceste contracte, anunta deputata PSD de Giurgiu Cristina-Elena Dinu, intr-un comunicat transmis redactiei STIRIPESURSE.RO."Anchetarea…

- Absolut admirabil! Un barbat din Timișoara, paznic la un magazin Kaufland, a gasit un plic care conținea nu mai puțin de 30.000 de euro. Omul a predat banii la Poliție și spune ca nu s-a gandit nicio clipa sa ii pastreze pentru ca provine dintr-o familie cu cinci copii și știe ce inseamna greutațile,…

- Pe primul loc in agenda de astazi a ministrului Muncii, Violeta Alexandru , sunt insa directorii Caselor județene de pensii. ”Doua luni am dat astazi directorilor Caselor județene de pensii pentru a recupera intarzierile. Daca nu se rezolva nici așa, voi lua o decizie radicala”, scrie Violeta Alexandru…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, susține ca peste un milion de romani vor fi beneficiari ai șomajului tehnic oferit de Guvern. Ministrul a facut un apel catre angajatori sa nu dea oamenii afara și sa apeleze la șomajul tehnic, asta pentru a reporni economica dupa trecerea crizei de sanatate.Citește…