- Pe numele sau, David Kozak, studentul care a ucis 15 persoane in Praga, nu s-a sfiit sa iși marturiseasca planurile criminale pe platformele de social media. Iata ce scria tanarul ucigas pe un canal de Telegram!

David Kozak avea doar 24 de ani și era student la Facultatea de Arte de la aceiași Universitate. El a ucis ieri 15 persoane intr-un

- Este alerta la Praga. In cursul zilei de azi, un atac armat a avut loc in centrul orașului. Incidentul, soldat cu morți și raniți, s-a petrecut langa o facultate. Iata anunțul facut de oamenii legii!

- Daria are 25 de ani și este fiica Narcisei Suciu, iar mama ei are numai cuvinte de lauda la adresa sa. Aflata in Romania, artista a declarat ca fata ei nu ii va fi alaturi de sarbatori și a explicat și motivul pentru care nu se intampla asta.Daria este studenta la o Facultate de Arte, dar are deja și…