Detalii explozive din culisele tragediei de la „Ferma Dacilor”. Ce nu spun anchetatorii. Exclusiv

- Au fost reținuți Cornel Dinicu și cei doi patroni ai firmei care deține oficial pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, conform Parchetului. Procurorii au anunțat, marți, ca au fost reținuți Cornel Dinicu și cei doi patroni ai firmei care deține oficial pensiunea Ferma Dacilor din Tohani. Este vorba despre…

- Fostul si actualul primar ai comunei Gura Vadului, dar si un functionar al administratiei locale sunt vizati de perchezitiile efectuate, marti, de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova in dosarul deschis in urma incendiului de la complexul turistic Ferma Dacilor. Avocatul fostului primar al comunei…

- Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, susține ca incendiul care a dus la moartea a 7 persoane a fost provocat intenționat pentru a-i distruge afacerea. Autoritațile investigheaza situația, iar concluziile preliminare indica nereguli in privința autorizațiilor și a siguranței la incendiu a pensiunii.…

- Pentru prima data de la tragedie a fost vazut și patronul de la Ferma Dacilor, complexul turistic care a ars complet și unde 8 oameni au murit arși de vii in incendiu. Cornel Dinicu a fost surprins ținand in brațe un tablou cu poza fiului sau de doar 11 ani, mort in timpul tragediei.Zona care a mistuit…

- Cu zece ani in urma, o polițista din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova a facut o plangere in legatura cu un fost șef al Poliției din Mizil, care ulterior a fost reținut pentru implicarea sa intr-o rețea de proxenetism cu minore. In acest caz, plangerea polițistei catre Serviciul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a convocat joi, 28 decembrie, o sedinta in sistem videoconferinta, la sediul MAI, dupa incendiul de acum doua zile, de la Ferma Dacilor, a transmis instituția.„Ședința a avut ca scop prezentarea unor aspecte legate de activitatea de inspecție…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu a scris miercuri dimineața pe Facebook ca „de la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi”, referindu-se la faptul ca a promovat pe rețeaua…