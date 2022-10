Stiri pe aceeasi tema

- Viacheslav Boguslaev este unul dintre cei mai avuți ucraineni care a fost reținut fiind acuzat de tradare și colaborare cu trupele Kremlinului. Viacheslav Boguslaev, fost proprietar al unui prestigios constructor de motoare de aeronave din centrul Ucrainei a fost reținut sub acuzația de tradare, arata…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președintelui Vladimir Putin, a declarat vineri, 21 octombrie, in cadrul unui briefing de presa, ca „problema recrutarii femeilor in armata rusa nu s-a discutat”, informeaza cotidianul Izvestia.„Nu au existat discuții pe aceasta tema”, a asigurat Peskov. Anterior,…

- Presa din Rusia relateaza pe larg despe explozia de pe podul Crimeei, unde un camion a sarit in aer chiar in dreptul unei garnituri de tren care transporta combustibil din Rusia spre peninsula ucraineana anexata ilegal de Rusia in 2014. Știrile despre explozie sunt scrise insa dupa indicațiile primite…

- Vladimir Putin se va adresa vineri, 30 septembrie, Parlamentului reunit intr-o sesiune extraordinara și va anunța „aderarea” regiunilor ocupate Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie la Federația Rusa, relateaza agențiile de presa TASS și RIA Novosti, citand surse politice. „Avand in vedere rezultatele…

- Convoiul auto in care se deplasa președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost atacat, a fost informația care a fost publicata de tabloidul britanic The Sun, preluata de pe un canal Telegram anonim, pe 14 septembrie. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția TASS , a negat informația.…

- Fiica lui Aleksandr Dughin, un cunoscut apropiat al președintelui Vladimir Putin, a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat. Presa locala vorbește despre o tentativa de asasinat care l-a vizat pe Dughin. Presa internaționala relateaza ca filozoful și naționalistul rus Aleksandr Dughin și fiica…

- Rusia a cerut o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situația de la centrala nucleara de la Zaporojie, care va avea loc astazi. Moscova acuza Kievul de bombardarea constanta a unui obiect periculos, in vreme ce Ucraina susține contrariul și nu exclude ca centrala ar putea fi minata,…

- Urmare a articolului de presa referitor la controlul tematic efectuat de D.S.V.S.A. la compania SC AGROCOM STRUNGA SRL, in perioada 29.07. – 04.08.2022, vizand respectarea normelor de igiena si siguranta alimentelor, facem urmatoarele precizari: Compania noastra are o traditie indelungata in domeniul…