Detalii despre femeia care s-a dat drept psiholog timp de 20 de ani. Ce studii pretindea că are O femeie este cercetata pentru inșelaciune și exercitarea fara drept a unei profesii pentru ca timp de 20 de ani a pretins ca este psiholog. Procurorii care se ocupa de dosar au propus arestarea preventiva a inculpatei. „Prin ordonanța din data de 13.01.2021 – ora 18:50 s-a dispus retinerea inculpatei pentru o perioada de 24 de ore. Totodata, la data de 14.10.2021 procurorii au solicitat Judecatoriei Sectorului 5 București arestarea preventiva a inculpatei pentru 30 de zile”, se arata intr-un comunicat emis de procurori. Femeia era anagajata ca psiholog in baza unei diplome false la Spitalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

