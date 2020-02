Deszapezirea si salubritatea, un business de 4 miliarde de lei Prima zi de iarna veritabila a surprins, cum era de asteptat, autoritatile locale si firmele de deszapezire, astfel ca traficul rutier era blocat joi dimineata complet in 3 judete, iar Autostrada A2, cunoscuta sub numele de "Autostrada meteosensibila" era inchisa.



In timp ce Romania se zbate in zapada, firmele de salubritate si deszapezire raporteaza afaceri profitabile, in urma contractelor banoase cu autoritatile locale, arata o analiza realizata de firma de consultanta Frames.



N-a trebuit decat o noapte de ninsoare ca sa realizam cat de vulnerabili suntem in fata iernii.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

