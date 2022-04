Destinul unei industrii înfloritoare: Țara în care zahărul moare Ce mai poate relansa o industrie nu demult infloritoare, care acum a ajuns, practic, un…cadavru? S-ar putea spune ca nimic… Este vorba despre industria zaharului din Cuba, despre care nimeni nu credea ca poate ajunge aproape de colaps, daca nu chiar in colaps. Culmea: nu ar fi de vina pandemia decit ca adaos la situație, deoarece totul a inceput mai devreme. Dar sa vedem o parte a unui mic „desfașurator”, care a dus la aceasta situație. Sunetul sirenei anunta in sfarsit reluarea lucrului la fabrica de zahar Antonio Sanchez din provincia Antonio Sanchez din centrul Cubei, dupa mai multe ore de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

