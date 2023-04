Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile romane se chinuie de mai mulți ani sa faciliteze tranziția de la lei la euro. Noua tinta este anul 2029. Cand se schimba banii in Romania. Klaus Iohannis, anunt oficial despre terecerea la euro Cand se schimba banii in Romania? Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in acest moment…

- In anul 2022, numarul total al turistilor straini cazati in structurile de cazare a fost de 1.579.700, cheltuielile acestora insumand 4,28 miliarde lei (in medie, 2.709,4 lei / persoana), arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).Mai multe de jumatate dintre…

- Dupa o reforma riguroasa in ministere, in 2010 mai ramasesera in functie doar 50 de secretari de stat. In 2016, numarul lor a crescut la 70, iar doi ani mai tarziu, cifrele aproape s-au dublat, Romania avand, in acel moment, 135 de astfel de demnitari. Mai mult, an de an, ministerele au creat noi posturi,…

- In ultimii ani, tot mai multe persoane au dezvoltat alergie la ambrozie. Creșterea numarului de persoane care ajung la medic din cauza acestei plante a determinat autoritațile sa dea o legea prin care sa oblige persoanele sau firmele detinatoare de terenuri sa le curețe și sa distruga ambrozia. Legislația…

- Schimbare importanta la rafturile de lactate din magazinele din toata țara. Autoritațile competente au stabilit noi reguli privind afișarea produselor lactate obținute 100% din lapte. Iata ce vor fi obligați comercianții sa scrie de acum la raft. Nerespectarea legii va fi pedepsita cu amenzi drastice.…

- Autoritatile noastre trebuie sa gaseasca solutii prin care sa-i incurajeze pe romani sa lucreze pana la varsta de 70 de ani. Este o conditie impusa de Bruxelles pentru accesarea miliardelor europene din PNRR. Țara noastra s-a angajat ca in Romania sa existe „o varsta facultativa de pensionare, iar aceasta…

- Salvatorii romani care actioneaza in Turcia au scos de sub ruine pana acum patru persoane. Miercuri, in timpul actiunii de recuperare a unui tanar de sub daramaturi, s-a produs un cutremur de 4,2 care a ingreunat operatiunile de salvare. In acest caz, interventia a durat 20 de ore. Joi dimineata, echipa…