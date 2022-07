Stiri pe aceeasi tema

- Exista cazare la Untold cu zeci de mii de lei, prețul fiind comparabil cu o vacanța la Monaco. Untold este cel mai mare festival din sud-estul Europei și, probabil, unul dintre cele mai bune lucruri care i se putea intampla orașului Cluj-Napoca. Dar, toate lucrurile bune au și o parte mai puțin placuta,…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Delia Matache este adepta vacanțelor exclusiviste, iar jurata de la X Factor petrece destul de mult timp in diferite locuri din afara țarii. De aceasta data, frumoasa cantareața și soțul ei, Razvan Munteanu, au decis ca este momentul perfect pentru a se relaxa,…

- Chef Florin Dumitrescu a plecat in vacanța peste hotare alaturi de familia lui. Tutuși, celebrul bucatar de la Chefi la Cuțite nu a ales o destinație foarte indepartata, ci un oraș cochet din Italia. Afla cat costa o noapte de cazare in locația aleasa de chef!

- Carmen Grebenișan și soțul ei o țin din vacanța in vacanța. Nici nu s-au intors bine din Barcelona, ca și-au facut din nou bagajele și au plecat la munte, dar de data asta, la noi in țara. Stațiunea din Romania preferata de cei doi indragostiți. Cat costa o noapte de cazare aici.

- Carmen Grebenișan a luat o pauza de la contracte și colaborari și se bucura de cateva zile de relaxare alaturi de soțul ei. Cei doi au decis sa paraseasca meleagurile și sa se lase impresionați de peisajele superbe din Spania. Celebrul influencer nu lasa nimic la voia intamplarii atunci cand vine vorba…

- Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc se afla in vacanțe, la fel și in cazul Cristinei Șișcanu. Vedeta a ales o destinație o stațiune de lux din Italia care este spectaculoasa. Cei care doresc sa aiba un peisaj superb se pot bucura de o vacanța in Portofino. Iata cat costa noapte de cazare aici!

- In afara de activitatea pricipala pe care o practica, mai multe vedete de la noi aleg sa-și deschida și afaceri care sa le aduca profit. E cazul și lui Mihai Traistariu care deține mai multe apartamente la malul marii de unde in fiecare an caștiga sume destul de mari. Iata pe ce plaja se afla acestea.