Stiri pe aceeasi tema

- Regina del Belcanto, soprana Mariana Nicolesco, a incetat din viața, conform anunțului facut de Ministerul Culturii. “S-a stins o viața de om, o voce inconfundabila, un artist complet. Regina del Belcanto, marea soprana a Romaniei, Mariana Nicolesco, a decedat astazi, la varsta de 73 de ani. Sunt profund…

- In fiecare an, cele mai vizibile prezente in randul de pelerini care umplu strazile din Iasi pentru a veni sa se inchine la moastele Sfintei Parascheva sunt cele ale familiilor cu membri de toate varstele. De la copii care sunt, poate, prea mici pentru a intelege insemnatatea evenimentului la care sunt…

- Revista Zari Alb Astre, a Colegiului National "Mircea cel Batranldquo; din Constanta, coordonata de prof. Luminita Belcin si prof. dr. Amalia Maria Rosioru, din cadrul Catedrei de Limba si Literatura Romana a Colegiului National Mircea cel Batran, redactor sef fiind Dima Nancu, elev in clasa a XII a…

- Pe vremea torida si in vremurile arzatoare in care traim, triumful Cursurilor Master Class oferite la Braila de marea soprana Mariana Nicolesco in memoria legendarei predecesoare Hariclea Darclee au aparut ca un adevarat miracol.

- Mariana Nicolesco: “Atmosfera plina de entuziasm, daruire, progresele si performantele remarcabile ale multora dintre tinerii participanti la Cursurile de Maiestrie Artistica, Master Classes, pe care le-am oferit la Braila intre 25 si 31 iulie justifica p

- Miercuri 27 iulie 2022 Mnstirea &bdquoSfântul Pantelimon&ldquo din staiunea LacuSrat judeul Brila ia srbtorit hramul.Aezmântul monahal aflat sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon este locul unde monahiile închinoviate aici slujesc lui Dumnezeu i semenilor contribuind la...

- The "Hariclea Darclee" International Canto Festival and Contest in Braila, which will take place between July 25-31, resumes after a two-year interruption because of the pandemic, the organizers inform on Friday. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Duminica a 5-a dupa Rusalii (Vindecarea demonizaților din ținutul Gadarenilor) Matei 8, 28-34; 9, 1 In vremea aceea, trecand Iisus dincolo, in ținutul Gadarenilor, L-au intampinat doi demonizați care ieșeau din morminte, atat de cumpliți, incat nimeni nu putea sa treaca pe calea aceea. Și, iata, au…