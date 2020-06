Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Cornel NISTORESCU Mi-e greu sa uit imaginile de la Cotroceni cu toți politicienii romani inghesuiți la Bill Clinton sa-i transmita bucuria venirii americanilor. Era primul președinte american sosit in Romania dupa caderea lui Nicolae Ceaușescu. Și cei mai mulți dintre invitații la recepție erau…

- Premierul canadian Justin Trudeau s-a alaturat vineri miilor de protestatari din Ottawa pentru a denunta rasismul si violenta politiei in urma mortii lui George Floyd in SUA, asezandu-se in genunchi alaturi de acestia, informeaza AFP. Purtand o masca de protectie, Justin Trudeau a ingenunchiat de…

- Tribunalul special de la Washington, aflat sub tutela Bancii Mondiale, unde se judeca litigiul cu miza enorma (5,7 miliarde dolari canadieni – 4,4 miliarde de dolari americani) dintre Statul Roman si compania miniera Gabriel Resources, a facut publice aspecte din cadrul audierilor publice din decembrie…

- Romanii care revin in țara din așa-numitele zone roșii (Italia, Spania, Franța, Belgia, Marea Britanie, Statele Unite, Turcia sau Iran, unde exista transmitere comunitara extinsa a coronavirusului), care erau plasați pana acum in centre de carantina, vor putea sta in premiera in carantina la domiciliu. …

- Klaus Iohannis a publicat pe contul sau de Twitter un mesaj de solidaritate in limba spaniola. "Romania se solidarizeaza pe deplin cu Spania in aceasta perioada dificila. In aceasta seara, Palatul Prezidențial al Romaniei este iluminat in culorile drapelului", se arata in mesajul presedintelui Romaniei.…

- Medicii recomanda ca, pe durata epidemiei de coronavirus, barba și mustața sa fie tunse pana cand parul facial nu mai este vizibil. Acesta este mesajul transmis fara echivoc de Patrick Pelloux, președintele Asociației medicilor de urgența din Franța, transmite rtl.fr Intrebat de un telespectator la…

- Mariana Sipoș, biografa lui Paul Goma și confidenta disidentului in ultima parte a vieții, anunța intr-un comunicat ca Paul Goma a murit in noaptea din 24 spre 25 martie din cauza infecției cu coronavirus, scrie G4Media.ro. Scriitorul era internat intr-un spital parizian. Comunicatul integral al Marianei…