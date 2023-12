Despre un sfârșit de lume văzut într-un sfârșit de an „Anul asta nu avem bani de cadouri sau de ieșit in oraș. Vom sta cu copiii acasa, impreuna, doar noi”, ne-a marturisit, intr-o seara ploioasa, ospatarița care ne-a servit masa mie și francezilor cu care eram la masa intr-un restaurant din Franța. Din zona Brive, mai exact. Intr-un alt restaurant, un argentinian care a luptat in Legiunea Straina mai bine de 7 ani, actualmente bucatar, mi-a spus ca a ajuns la capatul puterilor in bucatarie (!!!), acolo unde muncește singur și 60 de ore pe saptamana. Și banii tot nu ii ajung, pentru ca traiește din salariul minim pe economie. Asta se intampla in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moș Craciun nu a ocolit nici in acest an comuna Satu Mare. El a venit incarcat cu cadouri pentru toți cei 505 copii de la școlile și gradinițele din cele doua sate ale comunei, Țibeni și Satu Mare. Traista moșului a fost umpluta cu ajutorul Primariei și Consiliului Local. Primarul Toader Adrian Lavric…

- „Copiii care veneau spre o anumita meserie la colegiile nostre UCECOM nu aveau toți chemare pentru respectiva meserie. Mulți veneau impinși de la spate de parinți. Noi am introdus testarea aptitudinilor pentru a-i selecta pe cei care aveau inclinațiile necesare meseriei in care urmau sa se pregateasca”,…

- Javier Baez, fost luptator de MMA, a fost atacat pe strazile din Florida. Totul s-a sfarșit prost pentru agresorul Omar Marrero. Camerele de supraveghere au surprins un moment reprobabil pe strazile din Florida. Omar Marrero, agresorul identificat ulterior de autoritați, s-a aruncat asupra unui barbat,…

- O declarație a primariței Elena Lasconi, prima pe lista de candidaturi la Parlamentul European din partea USR, a intors agenda pe dos. Reacția fetei doamnei Lasconi, Oana, a declanșat iar o dezbatere naționala - Ce e cu tinerii aștia? Cum au ajuns niște „comuniști”?Scandalul nu e o simpla balacareala…

- Liviu Țaroiu nu a facut-o, Lasconi a tot ezitat, dar a reușit! Temelia unei foste stații de autobuz in care funcționau și magazine a fost eliminata la inceputul acestei saptamani din buricul targului campulungean, chiar vizavi de sediul Primariei. Istoria unei demolari nefinalizate v-am prezentat-o…

- Președinta Comisiei de Aparare și Ordine Publica din Senat, Nicoleta Pauliuc, a anunțat inițierea unui nou proiect de lege privind siguranța copiilor in social media. Senatoarea PNL a declarat ca legea are menirea de a oferi un mediu online sigur pentru copii și de a-i proteja de boala secolului: dependența…

- In ultimele doua luni, guvernul francez a accelerat transferul persoanelor fara adapost din Paris in alte parți ale țarii, ca parte a unui plan de a reduce o parte din presiunea asupra serviciilor de adapost de urgența ale capitalei. In fiecare saptamana, intre 50 și 150 de persoane sunt duse intr-una…

- Sfarșit tragic pentru un medic ginecolog din Anglia. Femeia s-a stins in avion, in timp ce zbura spre Franța cu soțul ei. Barbatul a crezut pentru mai mult timp ca soția lui doarme langa el.