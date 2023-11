Despre un anume mit Ar trebui sa dezvalui misterul abia la coada acestui text dar o spun din prima: Biserica Ortodoxa Romana a preluat ”invenția intelectuala” a avocatului Ion Dinu și a scos un mit dintr-o grota de langa localitatea Ion Corvin, din județul Constanța. Respectivul, un om foarte invațat și plin de isprava, a citit el pe la nu știu ce autori creștini vechi ca prin Sciția ar fi salașluit Apostolul Andrei și a purces sa caute locul. Atunci cand a avut impresia ca a gasit ceea ce și-a inchipuit ca trebuie sa gaseasca, a exclamat: Evrika, expresia paganului ala grec. Asta ar trebui sa fie peștera! Ierarhii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

