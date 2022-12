Despre literele buzoase, la bicentenar

Stiri pe aceeasi tema

- Polonezii s-au inflamat tare-tare (și pe buna dreptate!) dupa ce-au aflat ca o casa de licitatii din Germania va vinde un tablou al artistului rus Wassily Kandinsky, care a fost furat din Muzeul National din Varsovia in 1984. Deși nu ma dau in vant dupa abstracționism, simplul fapt ca un stat pretins…

- Sub raportul Pestei Porcine Africane , in județul Bacau a fost confirmat un nou focar de pesta porcina africana, la porc domestic intr-o exploatatie nonprofesionala din localitatea Popeni, comuna Caiuti. La aceasta data mai sunt active 167 cazuri de pesta porcina africana , la porc mistreț in Fondurile…

- In data de 21 noiembrie, de Ziua Mondiala a Televiziunii, Razvan Bibire, senior editor al ziarului ”Deșteptarea”, a fost invitatul Cercului de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacau, pentru un atelier de jurnalism tematic, centrat pe jurnalismul politic. Intalnirea a fost una foarte formativa, in care…

- Carnavalul toamnei marcheaza, in fiecare an, sarbatoarea anotimpului ce imparațește in lunile, denumite popular, rapciune” , ,, brumarel” și ,, brumar” . Anul acesta, prins central in suita de evenimente dedicate acestei teme, Carnavalul a reprezentat inceputul punctului culminant, fiind succedat de…

- In cazul in care abia ați ieșit din hibernare, peste granița este razboi. Motivele n-are rost sa le discutam; la opt luni distanța nici nu mai conteaza. Conteaza ca e un razboi care nu da semne ca s-ar potoli, ci, dimpotriva, se incearca pe diferite cai amplificarea lui. Atat in ceea ce privește puterea…

- In fiecare an e același lucru: multa lume incepe sa protesteze fața de Halloween, ca e sarbatoare satanica, ca nu e romaneasca, ca nu o vrem, ca noi ne impotrivim, ca nu vrem copii imbracați in strigoi, știți povestea. Bre, dar in Ajun, cand va mascați, mergeți cu Capra, Ursul, credeți ca jocurile astea…

- La Școala Gimnaziala „George Calinescu” din Onești, elevii coordonați de prof. Lacrimioara Sabareanu au participat la activitațile de diseminare ale proiectului ,,Erasmus+„Tolerance”, derulat in Romania de Asociația „Liber la Educație, Cultura și Sport”, din București, alaturi de organizații din Africa…

- Ne-am obișnuit cu grozaviile din Ucraina incat am ajuns sa nu mai știm de la ce a pornit totul. Exista, chiar, suficiente persoane care mesteca propaganda furnizata din belșug de ambele parți și nu vad esențialul. Mai mult, exista persoane care au impresia ca intreg conflictul a pornit in februarie,…