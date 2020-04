Stiri pe aceeasi tema

- Slujbele din aceasta perioada, inclusiv cele de Florii si de Inviere, vor fi savarsite in biserici, fara credinciosi, a declarat purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Vasile Banescu. „In conditiile aspre ale actualelor reglementari valabile in starea de urgenta, slujbele din aceasta…

- Ileana Costea, presedinte interimar al American Romanian Academy, isi aminteste de perioada pe care a petrecut-o la Paris, in compania intelectualilor romani, dupa ce a reusit sa fuga din Romania comunista si sa ceara azil politic in Franta

- In Evanghelia duminicii a cincea din Postul mare Domnul Iisus Hristos prevestește Moartea și Invierea Sa. El ii pregatește pe ucenici pentru Sfintele Sale Patimiri, pricinuite de pacatele și de rautatea oamenilor. Vedem in comportamentul ucenicilor firea noastra omeneasca, cu slabiciunile ei, cu limitarile…

- Scriitorul olandez Herman Koch vorbeste despre romanul "Cina", care i-a schimbat viata si "i-a cumparat" timp, dar si despre cum, inventand povesti, a facut ca viata sa si a celor din jur sa fie mult mai interesanta.

- „Ca Hristos e Calea, Adevarul și Viața, cred intr-un mod absolut sarbatoresc.” – Steinhardt De fiecare data cand omenirea e Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Ion Cosmin BUSUIOC – Semnele sfarșitului, credința și cercetarea apare prima data in Gazeta Dambovitei .