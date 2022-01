Despre încercarea d-lui Lövith Egon de a obţine bani de la un industriaş numit Adler Tot din amintirile domnului Lovith (sau Lowith) Egon de pe site-ul memorialistic centropa.org aflam ca in urma deteriorarii conditiilor rasiale si in Ungaria, un grup de artisti evrei infiinteaza la Budapesta o scoala pentru care cauta elevi inclusiv in Transilvania, dar neputand oferi burse de studiu. Celor care recrutau elevi potentiali li se spune ca Egon este un pictor talentat. Dupa ce au vazut lucrarile, s-a pus problema transportului si scolaritatii. I s-a spus sa rezolve el insusi pentru primul an, apoi lucrurile se vor rezolva ulterior. Drept urmare, se adreseaza unui proprietar evreu,… Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol si foto: sighet-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru politici nationale din Guvernul Ungariei, Potapi Arpad Janos, a declarat vineri, in Harghita, ca Programul de dezvoltare economica a Transilvaniei, derulat de Executivul de la Budapesta, a fost si va fi discutat in continuare cu Guvernul Romaniei, sustinand ca intre cele…

- Pe langa investitiile din Ungaria, Guvernul ungar va continua sa sprijine dezvoltarea infrastructurii sportive in Transilvania si in Tinutul Secuiesc, a anuntat, joi, Peter Szijjarto, ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, dupa ce l-a primit la Budapesta pe Eduard Novak, ministrul…

- Pe 2 noiembrie 1784, izbucnea „Rascoala lui Horea, Cloșca și Crișan”, ultima mare revolta țaraneasca din Europa Centrala. „Rascoala lui Horea, Cloșca și Crișan” de la 1784, reprezinta o acțiune de revolta a țaranimii iobage din Transilvania impotriva constrangerilor feudale la care era supusa. La ea…

- Ungaria ajuta Romania! Trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilație non-invaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir. Ungaria trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilatie noninvaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir catre 20 de spitale din Romania pentru a ajuta aceasta tara sa gestioneze…

- Ungaria trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilatie noninvaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir catre 20 de spitale din Romania. Anunțul a fost facut de ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza MTI. Majoritatea spitalelor de destinatie sunt situate in Transilvania. „Avand in…

- Anuntul a fost facut, joi, de ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza Agerpres.Majoritatea spitalelor de destinatie sunt situate in Transilvania.''Avand in vedere ca aceasta epidemie nu tine cont de frontiere, succesul gestionarii ei in tarile vecine contribuie mult la reusita eforturilor…

- Transilvania este cumparata de Ungaria. Maghiarii au luat multe proprietați in ultima luna. In timpul acesta, Cadastrul a respins intabularea proprietații. Ce se intampla? Budapesta continua achizițiile in Ardeal O fundație cu sediul in Ungaria a cumparat un ansamblu format din trei monumente istorice…

- Campania de "minciuni provocatoare" a Ucrainei referitoare la achizitiile de energie ale Ungariei a esuat "rusinos", Uniunea Europeana afirmand clar ca acordul pe termen lung incheiat de Budapesta cu Rusia este perfect legal, a declarat luni ministrul ungar de externe