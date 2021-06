Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Iași a lovit 15 masini dupa ce a urcat drogat la volan și a condus pe o distanta de cativa kilometri. A fost prins de proprietarul unuia dintre autoturismele avariate si predat, ulterior, politistilor. Șoferul s-a deplasat de la marginea municipiului catre zona centrala, la volanul unui…

- Șase masini au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier in municipiul Iasi, șapte persoane, intre care și doi copii, suferind rani ușoare. Accidentul s-a produs pe bulevardul Independenței din Iași. “In aceasta dupa-amiaza, am fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca…

- O mașina in care se aflau cinci tineri cu varste cuprinse intre 20 și 25 ani a ieșit de pe șosea, a intrat intr-o curte, s-a rasturnat și a lovit o casa. Cele cinci victime au ajuns la spital, una dintre acestea, in stare de inconștiența. Accidentul rutier s-a produs duminica dimineața, pe DN 28, […]…

- 16 persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident, in care au fost implicate un microbuz și un autocamion, care a avut loc in localitatea Vanatori, din județul Iași. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația a fost intrerupta…

- Bugetele locale in București și Iași au fost blocate pentru ca USR-PLUS a refuzat sa voteze. In acest cotext, intrebat daca mai funcționeaza, premierul Florin Cițu a spus “coaliția funcționeaza foarte bine”. Totuși premierul a mai spus ca va avea cat de repede posibil o discuție cu vicepremierul Dan…

- Bugetele locale in București și Iași au fost blocate pentru ca USR-PLUS a refuzat sa voteze. In acest cotext, intrebat daca mai funcționeaza, premierul Florin Cițu a spus “coaliția funcționeaza foarte bine”. Totuși premierul a mai spus ca va avea cat de repede posibil o discuție cu vicepremierul Dan…

- The European Investment Bank (EIB) said on Tuesday that it has agreed to lend 250 million euro to Romania for the construction of a regional emergency hospital in Iași and that the 27-year loan represents EIB’s largest ever support for healthcare in Romania. “The 850-bed facility will replace the existing…

- Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a decis, cu unanimitate de voturi, sa sustina la viitorul congres al Partidului National Liberal candidatura lui Ludovic Orban pentru un nou mandat functia de președinte al partidului. “Impreuna cu membrii si colegii mei din PNL Iasi voi sustine candidatura lui…