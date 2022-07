Despre grijile vietii – IPS Bartolomeu Anania

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a anuntat, joi, ca scumpeste preturile la biletele de tren de la 1 iulie. Astfel, o calatorie pe ruta Bucuresti – Constanta, la clasa a 2-a, va costa 67 de lei cu IR, de la 55,7 lei, iar pana la Brasov va costa 54 de lei, de la 44,7 lei, de exemplu. „CFR […] The post Se scumpesc biletele…

- Un numar de 29 de persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de salvamontisti. Cinci dintre acestea au fost predate echipajelor medicale, iar una – elicopterului SMURD. „In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 21 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta…

- Batalionul Kastus Kalinouski, format din voluntar belaruși care lupta pentru Ucraina, a suferit a treia pierdere, relateaza agenția de știri NEXTA. „Astazi, batalionul nostru a suferit o pierdere uriașa” este mesajul postat pe Twitter de soldații belaruși din Batalionul Kastus Kalinouski. In timpul…

- Bugetul programului Rabla Plus alocat persoanelor juridice a fost epuizat in mai putin de doua ore de la startul sesiunii de inscrieri, anunta, vineri, Ministerul Mediului. ”Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul cu emisii zero si aleg masinile full electrice in detrimentul celor clasice.…

- Peste 6 milioane de ucraineni și-au parasit tara de la inceputul invaziei de catre armata rusa pe 24 februarie, a anunțat Inaltul comisariat pentru refugiati (HCR) la Geneva, scrie AFP. Incepand cu 11 mai, 6.029.705 de ucraineni si-au cautat refugiu mai intai in tarile vecine, inainte de a-si continua…

- Soldații ruși au impușcat doi civili neinarmați in timpul unui jaf la o reprezentanța auto din jurul Kievului, arata imaginile video publicate, joi, de CNN. Incidentul este in prezent investigat drept crima de razboi. CNN a obtinut, de pe camerele de supraveghere, o inregistrare video a incidentului,…

- Ne aflam inca in Saptamana Luminata si in aceasta saptamana ne intalnim cu o sarbatoare deosebita, in cinstea Maicii Domnului – Maica Domnului care ne aduce un mare dar in viata noastra pamanteasca, nascand pe Mantuitorul Hristos, Dumnezeul intrupat; Maica Domnului, Mama buna si preasfanta, care L-a…

- Au inceput frumoasele slujbe ale deniilor. Hristos merge de bunavoie sa moara pentru noi. Incepand din seara aceasta, Bunul nostru Mantuitor ne cheama sa-L petrecem cu totii pe ultimul Sau drum, pe drumul dragostei, pe drumul suferintelor, pe drumul Crucii, al sangelui si al mantuirii neamului omenesc.…