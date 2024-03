Despre ”alianța” cailor morți din politica românească. Cum să faci cu dreapta un masaj sexo-marxist fără finalizare Eșecul organizatoric al Alianței ”Dreapta Unita” era unul previzibil. Daca Biroul Electoral Central i-a oprit drumul catre inscrierea pentru alegerile europarlamentare a avut motive legale intemeiate. Cele trei partide (PMP, USR, Forța Dreptei) sunt incapabile sa iasa din propriul haos organizatoric. Deși au anunțat in decembrie, cu surle și trambițe, ca alianța lor va fi alternativa caștigatoare la alegerile de anul acesta, Dreapta Unita, compusa din zdrențe ideologice, a murit la intrare. Din caii morți din politica nu poți face o herghelie care mananca jar. Farul progresismului, Uniunea Salvați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

