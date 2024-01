Despre 2024, un nou început al aceluiași sfârșit Mulți spun ca 2024 va fi un an al schimbarilor, insa, fara o minune, 2024 va fi doar un alt an in care lucrurile se vor așeza și mai bine pe fagașul lor și vor prinde viteza, tot așa cum intr-o boala in stadiu terminal starea de rau se accentueaza pe zi ce trece, precum sania prinde viteza mai mare cu fiecare metru coborat pe un derdeluș. Pe scurt, agonia sfarșitului de lume pe care il traim va deveni mai acuta in 2024, iar decaderea parții de lume in care traim va intra intr-o viteza superioara. Anul 2024, un an al „alegerilor” mai peste tot in lume, fara o intervenție „brutala” a providenței,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

