Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra in capitala. Cadavrul unei femei a fost gasit intr-un apartament din Sectorul 4 in București. Descoperirea macabra a fost facuta sambata, chiar de proprietarul apartamentului. Corpul neinsuflețit, care se afla intr-o stare avansata de descompunere, a fost gasit invelit intr-un sac…

- Descoperire macabra astazi in liziera de la iesire din Constanta spre localitatea Lazu. Trupul unui barbat de aproximativ 45 de ani a fost gasit carbonizat. Politistii au deschis o ancheta in acest caz pentru a se stabili care sunt imprejurarile exacte in care si a pierdut viata barbatul. ...

- Autoritațile din Louisiana, SUA, investigheaza o „moarte suspecta” dupa ce un cadavrul unei femei a fost gasit intr-un congelator de la un restaurant Arby’s din New Iberia, a declarat poliția, potrivit New York Post.

- Descoperire șocanta in București! Un apel la 112 anunța ca un barbat a fost gasit mort intr-o locuinta din Sectorul 6 al Capitalei. Oamenii legii ajunși la fața locului au constatat ca barbatul care, potrivit primelor informații, s-ar fi sinucis, era un fost politist, coleg de-al lor.

- Un fost polițist in varsta de 67 de ani din București a fost gasit decedat in propria locuința. Conform unor surse, anchetatorii iau in calcul ipoteza sinuciderii. Trupul neinsuflețit al fostului politist a fost gasit, marti, intr-o locuinta din Sectorul 6, fiind deschisa o ancheta de catre politisti…

- Cadavrul unui politist pensionar a fost gasit, marti, intr-o locuinta din Sectorul 6, fiind deschisa o ancheta de catre politisti si procurori. ”La data de 9 mai 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 25 au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca intr-o…

- Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de intervenție care are in dotare o barca de salvare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, pentru recuperarea unui cadavru din raul Mureș, zona Trei Insule. La sosirea echipajelor de intervenție a fost identificat trupul…

- Trupul neinsufletit al unei fetite de doar cateva luni a fost gasit, luni, intr-o punga, la groapa de gunoi a orasului Oravita, din judetul Caras-Severin. Corpul a fost dus la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. Trupul fetitei a fost gasit, luni seara, la groapa de gunoi din…