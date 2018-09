Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand se uita in oglinda, primarul Nicolae Robu susține ca vede un tip mega-simpatic, cu spirit veșnic tanar, ludic, nonconformist, calofil, vizionar, deschis la nou, tolerant etc. The post Turbo-primarul Robu și „familia tradiționala” Dragnea-Tariceanu appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- Nicolae Robu i-a intrebat joi pe prietenii virtuali daca au o opinie „favorabila casat homo” sau „defavorabila casat homo”, la sondajul de pe Facebook votand deja aproape 8.000 de oameni. Pana la ora transmiterii acestei știri, balanța inclina spre primul raspuns: 63% au spus ca au o opinia…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a semnat initiativa cetateneasca a USR "Fara penali in functii publice", care vrea revizuirea Constitutiei in acest sens, dupa ce in luna mai a cerut amendarea voluntarilor care adunau semnaturi.Potrivit unui clip video postat pe contul…

- Am incercat intai sa luam legatura cu Muia Marcel, primarul comunei Chevereșu Mare (Timiș). Edilul nu are Facebook, așa ca am sunat la sediul instituției pe care o conduce. Prima data, secretara sa ne-a spus ca Muia Marcel este ocupat și sa revenim dupa o ora. Zis și facut, doar ca și dupa…

- "In ciuda incercarilor adversarilor politici de a-l minimaliza, etichetandu-l ca simplu exercitiu de imagine, demersul meu a avut ca unica motivatie respectul pentru bucuresteni si nu este menit sa potenteze vreo candidatura a mea la alegerile europarlamentare sau prezidentiale, asa cum s-a tot speculat…

- Un parlamentar de Timiș considera ca revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, nu reprezinta punctul final al luptei anticorupție. Este vorba de Nicu Falcoi, senator USR de Timiș, care a scris pe pagina sa de Facebook, intr-o postare intitulata “Determinarea alergatorului de cursa lunga”, ca aceasta…

- Presedintele PNL Timis, primarul Nicolae Robu, a declarat luni, pe pagina sa de Facebook, ca DNA a fost o institutie puternica, ce si-a indeplinit misiunea sub conducerea Laurei Codruta Kovesi si sustine ca lupta anticoruptie trebuie sa continue si dupa revocarea acesteia din functie, relateaza agerpres.…

- Sabin Bociu, primarul orasului Jebel si vicepresedinte al PSD Timis, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea ar trebui sa plece de la conducerea partidului si “a tarii”, dupa ce a fost condamnat, si ca nu se alatura “grupului de sinucigasi politici”, transmite corespondentul MEDIAFAX. Sabin…